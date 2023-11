Druga wymiana zakładników między Izraelem a Hamasem. Wśród uwolnionych obywatele Tajlandii

W nocy z soboty na niedzielę doszło do drugiej wymiany zakładników między Izraelem a Hamasem, która odbyła się w ramach obowiązującej od piątku umowy o zawieszeniu broni w Stefie Gazy. Izraelskie władze ogłosiły, że wypuściły z więzień 39 Palestyńczyków. Wcześniej Hamas uwolnił 17 osób, w tym sześć kobiet i siedmioro dzieci z Izraela.

Władze Izraela potwierdziły w sobotę późnym wieczorem, że 13 wypuszczonych przez Hamas Izraelczyków, w tym sześć kobiet i siedmioro dzieci, dotarło już na terytorium Izraela. Zakładnicy w nocy z soboty na niedzielę zostali przewiezieni przez Egipt do Izraela, po czym zostali oddani pod opiekę lekarską. 12 osób trafiło do Centrum Medycznego Chaim Sheba w Ramat Gan koło Tel Awiwu.

Jak podał Times of Israel, jedna osoba z uwolnionych przez Hamas potrzebuje pilnej pomocy medycznej, chociaż jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To 21-letnia kobieta, która została skierowana do pobliskiego centrum medycznego Soroka w Beer Szewie.