Co najmniej 50 tysięcy osób demonstrowało w niedzielę w Jerozolimie, domagając się uwolnienia zakładników przebywających w niewoli w Strefie Gazy.

Organizacja podkreśliła, że stara się zachować apolityczne stanowisko podczas swoich akcji, jednak niektórzy bliscy porwanych wzywali premiera Benjamina Netanjahu aby podał się do dymisji lub apelowali o to, by zrobił więcej dla uwolnienia zakładników.