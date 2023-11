Rozejm i wymiana zakładników. Trzech za jednego

Media: pierwsi zakładnicy zostaną uwolnieni po południu

13 zakładników - kobiety i osoby nieletnie - którzy 7 października zostali porwani przez Hamas i wwiezieni do Strefy Gazy, zostanie wypuszczonych przez granicę z Egiptem. Tam zostaną odebrani przez izraelskie wojsko, zostanie sprawdzona ich tożsamość, a następnie helikoptery zabiorą ich do izraelskiej bazy wojskowej i dalej do szpitali. Będą im towarzyszyć psychologowie. Do uwolnienia zakładników ze Strefy Gazy - jak przekazał korespondent TVN24 - ma dojść około godziny 15.