25-latek wśród uwolnionych zakładników. Wcześniej sam próbował uciec terrorystom

Wśród zakładników uwolnionych przez Hamas w ramach rozejmu znalazł się 25-letni Roni Kriboy. Reuters wyjaśnia, że mężczyzna wrócił do domu dzięki swojemu podwójnemu obywatelstwu. Wcześniej sam próbował uciec ze Strefy Gazy i przez kilka dni ukrywał się przed terrorystami.

Kriboy znalazł się w 17-osobowej grupie zakładników uwolnionej przez Hamas w niedzielę . Jak podkreśla Reuters, obok 25-latka byli w niej, zgodnie z warunkami porozumienia, wyłącznie obcokrajowcy, kobiety i dzieci. Dlaczego dołączył do nich dorosły obywatel Izraela? Agencja wyjaśnia, powołując się na komunikat Hamasu, że Kriboy ma podwójne obywatelstwo izraelsko-rosyjskie. Wypuszczając go, terroryści chcieli okazać swoje uznanie dla Rosji , która otwarcie popiera ich działania.

Reuters informuje, że 25-latek został porwany, gdy pracował jako członek obsługi technicznej na organizowanym niedaleko Strefy Gazy festiwalu muzycznym, jednym z pierwszych celów, jakie rankiem 7 października zaatakował Hamas. Sam Kriboy nie zabrał jeszcze głosu. Wywiadu radiu Israel's Kan udzieliła za to Yelena Magid, ciocia mężczyzny, która rozmawiała z nim po uwolnieniu. - Wspominał, że był przetrzymywany przez terrorystów w budynku, który został zbombardowany - powiedziała Magid, dodając, że podczas bombardowania Roni doznał urazu głowy. Opowiedziała też o ucieczce siostrzeńca. - Udało mu się stamtąd wydostać. Ukrywał się samotnie przez cztery dni. Chciał dotrzeć do granicy Strefy Gazy. Ostatecznie jej mieszkańcy złapali go i przekazali terrorystom - relacjonowała kobieta.