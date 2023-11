Co z czwartą turą uwalniania zakładników? "Istnieje drobny problem"

Izrael i Hamas wyrazili zastrzeżenia, co do list izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni w poniedziałek - podał Reuters. Agencja dodała, że nad rozwiązaniem problemu pracują katarscy mediatorzy. To ostatnia wymiana w podstawowym czasie wstrzymania walk między Izraelem i Hamasem.