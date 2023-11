Kolejni zakładnicy Hamasu uwolnieni. Wśród nich czteroletnia Amerykanka

Hamas wypuścił w niedzielę 17 porwanych do Strefy Gazy zakładników: 14 obywateli Izraela i trzech obcokrajowców – ogłosiła izraelska armia. Hamas poinformował o uwolnieniu 13 Izraelczyków, trzech Tajlandczyków i Rosjanina. Prezydent USA Joe Biden potwierdził, że wśród trzeciej grupy uwolnionych zakładników jest 4-letnia Abigail Edan, która ma podwójne izraelsko-amerykańskie obywatelstwo. To pierwsza wypuszczona z niewoli Hamasu Amerykanka.

Pierwsza Amerykanka wypuszczona z niewoli Hamasu

- To, co przeżyła, jest nie do pomyślenia – powiedział amerykański prezydent. Jak mówił, matka dziewczynki została zabita na jej oczach, dziewczynka uciekła do ojca, który zakrył ją własnym ciałem, po czym sam został zabity