Władze Izraela: w 2022 roku do ojczyzny wróciło 551 osób, które przeżyły Holokaust

W 2022 roku do ojczyzny wróciło na stałe 551 osób, które przeżyły Holokaust. Duży odsetek stanowią osoby z Ukrainy, które uciekły przed wojną - poinformowało we wtorek izraelskie Ministerstwo Alii i Integracji (alija to pojęcie zbliżone do repatriacji, oznaczające przyjazd osób pochodzenia żydowskiego na stałe do Izraela – red.).