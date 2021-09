Palestyńczycy uciekli z pilnie strzeżonego izraelskiego więzienia

Sześciu Palestyńczyków zdołało uciec z pilnie strzeżonego izraelskiego więzienia Gilboa. Trwają ich poszukiwania. Według doniesień medialnych, mężczyźni należeli do organizacji zbrojnych, w tym Islamskiego Dżihadu.

Według izraelskich mediów, pięciu więźniów należało do palestyńskiego skrzydła Islamskiego Dżihadu, a szósty do bojówki powiązanej z partią Fatah. Wszyscy przebywali w jednej celi więziennej i wspólnie wykopali tunel. - To jest akt wielkiego heroizmu, który spowoduje wstrząs w izraelskim systemie bezpieczeństwa i będzie poważnym ciosem dla armii Izraela - powiedział agencji AP rzecznik Islamskiego Dżihadu Daud Szebab.