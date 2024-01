"Metro Hamasu" większe niż zakładano. Media: Izraelowi kończy się czas

Sieć tuneli w Strefie Gazy jest znacznie gęstsza niż zakładano - pisze "The Economist". Według brytyjskiego tygodnika przez ponad trzy miesiące ofensywy siły izraelskie nie zniszczyły nawet jej połowy. Niewykluczone, że nie uda się jej całkiem wyeliminować - prognozują dziennikarze. Sytuację utrudnia to, że Hamas prowadzi walkę partyzancką, a izraelscy żołnierze są stale pod ostrzałem.

Szyby wiodące do tych tuneli ukryte były za budynkiem szkoły, a prąd do podziemia płynął przez kable podpięte do szkolnej instalacji elektrycznej. Izraelskie Siły Obronne poinformowały, że w mieście Gaza odkryły ponad tysiąc takich szybów. Niektóre z nich prowadzą do niewielkich tuneli, które łatwo jest zniszczyć, ale inne są tak duże, że wysadzenie ich w powietrze wymaga skomplikowanych przygotowań inżynieryjnych.