W Tel Awiwie stanął stół szabatowy z 200 pustymi miejscami. "Nie będzie kompletny, dopóki nie wrócą"

W Tel Awiwie ustawiono stół z 200 pustymi miejscami. Ma on przypominać o izraelskich zakładnikach porwanych i przetrzymywanych przez Hamas. "Setki rodzin czekają na swoich bliskich, którzy wciąż pozostają zaginieni lub są zakładnikami. Nasz stół do kolacji szabatowej nie będzie kompletny, dopóki nie wrócą do domu" - napisała na portalu X organizacja zrzeszająca krewnych uprowadzonych Izraelczyków.

Zdjęcie zastawionego stołu do "kolacji szabatowej" z 200 pustymi miejscami w czwartek wieczorem opublikowała na swoim profilu na portalu X organizacja Bring Them Home Now, zrzeszająca rodziny i przyjaciół Izraelczyków, którzy są przetrzymywani przez Hamas jako zakładnicy. Każde miejsce przy stole symbolizuje jedną uprowadzoną osobę. Postawiono przy nim nie tylko krzesła, ale także krzesełka dla dzieci, przypominające o najmłodszych osobach porwanych przez terrorystów.

Stół stanął na placu przed Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, którego nazwę zmieniono na Plac Zakładników i Zaginionych. "Setki rodzin czekają na swoich bliskich, którzy wciąż pozostają zaginieni lub są zakładnikami. Nasz stół do kolacji szabatowej nie będzie kompletny, dopóki nie wrócą do domu. Czas ucieka. Musimy ich sprowadzić do domu teraz" - czytamy we wpisie Bring Them Home Now.

Rozwiń

Data pojawienia się stołu na placu w Tel Awiwie nie jest przypadkowa: zgodnie z tradycją rodziny w piątkowy wieczór zasiadają przy stole, by powitać szabat, w judaizmie siódmy dzień tygodnia, będący dniem odpoczynku. Szabat zaczyna się w piątek wraz z zachodem słońca i trwa do sobotniego wieczoru.

Izrael. Kto został uprowadzony przez Hamas

Wśród uprowadzonych przez Hamas jest między innymi mająca niemiecko-izraelskie obywatelstwo 22-letnia Shani Louk, która bawiła się na zaatakowanym przez Hamas festiwalu muzycznym, 85-letnia mieszkanka zaatakowanego kibucu, Yaffy Adar i Alex Dancyg, przyjaciel Polski, rzecznik współpracy pomiędzy naszym krajem a Izraelem, historyk, mający także obywatelstwo RP. Dokładna liczba uprowadzonych pozostaje nieznana. Zastępca szefa Hamasu Saleh al-Arouri w rozmowie z Al Jazeerą mówił o "dużej liczbie" porwanych. Stwierdził, że liczba zakładników jest na tyle duża, że wystarczy, by zmusić Izrael do zwolnienia z więzień wszystkich przebywających tam Palestyńczyków.

Stół z pustymi miejscami w Tel Awiwie. Leon Neal/Getty Images

Autor:wac//az

Źródło: Bring Them Home Now/Twitter, tvn24.pl