7 października 2023 roku Argamani, jak wielu późniejszych zakładników, bawiła się na festiwalu muzycznym. Nagranie z momentu jej porwania obiegło cały świat. Widać na nim 26-latkę wiezioną na tyle motocykla i błagającą o pomoc. Jej chłopak, Avinatan Or - jak wynika z nagrania - został zatrzymany przez kilku mężczyzn i zmuszony do trzymania rąk za plecami. W tle widać było także ciemną chmurę dymu. Mężczyzna do tej pory przebywa w niewoli.