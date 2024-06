Uratowano czterech zakładników

"Nasze wojsko przeprowadziło złożoną, bohaterską operację"

Premier Benjamin Netanjahu powiedział w sobotę, że Izrael "nie poddaje się terroryzmowi i działa kreatywnie i odważnie", aby sprowadzić do domu zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie. "Nie spoczniemy, dopóki nie zakończymy misji i nie sprowadzimy do domu wszystkich zakładników - zarówno żywych, jak i martwych" - oświadczył Netanjahu.

Minister obrony Joawa Gallant napisał na platformie X, że "cały naród jest podekscytowany na wieść o waszym powrocie do domów". "Nasze wojsko przeprowadziło złożoną, bohaterską operację, aby uratować czwórkę zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie i sprowadzić ich do domu, do Izraela. Będziemy walczyć, dopóki (pozostałych) 120 zakładników nie wróci do domów" - zapewnił.