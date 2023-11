Netanjahu o stałej obecności wojsk w Strefy Gazy po wojnie. Administracja Bidena domaga się wyjaśnień

Amerykańska administracja zwróciła się do premiera Izraela Benjamina Netanjahu o wyjaśnienia jego powtarzanych kilkakrotnie deklaracji dotyczących obecności izraelskich wojsk w Strefy Gazy po wojnie przez czas nieokreślony - relacjonuje portal "Times of Israel".

O takich wymaganiach Waszyngtonu poinformowała najpierw izraelska telewizja publiczna Kan, a "Times of Israel" potwierdził te doniesienia w rozmowie z przedstawicielem amerykańskiej administracji.

Premier Izraela powiedział w sobotę, że jest przeciwny temu, by władzę w Strefie Gazy przejęła po wojnie Autonomia Palestyńska. Tymczasem Waszyngton chce, by to właśnie Autonomia Palestyńska, która ma obecnie ograniczoną samorządność na Zachodnim Brzegu Jordanu, po wojnie ponownie przejęła rządzy w Strefie Gazy, nad którą Hamas przejął kontrolę w 2007 roku - podaje portal.