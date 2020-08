"Szokujący gwałt, który trwał przez długie godziny". Tysiące osób wyszły na ulice, mural zamalowany

Sprawa zbiorowego gwałtu na szesnastolatce wywołała wyjątkowe poruszenie po opublikowaniu szczegółów zeznań, z których wynika, że co najmniej kilkunastu mężczyzn stało w kolejce przed pokojem hotelowym nietrzeźwej dziewczyny, czekając na swoją kolej, aby ją zgwałcić. Potwierdziły to nagrania z hotelowych kamer zabezpieczone przez policję.

Wysoki rangą funkcjonariusz policji przekazał telewizji Keszet 12, że śledczy posiadają materiały, które potwierdzają wersję 16-letniej ofiary. Dowody mają wskazywać na to, że napaść trwała przez dłuższy czas. - To szokujący gwałt, który trwał przez długie godziny - zaznaczył.

Tysiące ludzi na protestach

"Wzywam wszystkie instytucje publiczne w Izraelu do przyłączenia się do tego ważnego protestu. Jest to w naszych rękach" - napisał na Twitterze szef zajmującej się imigracją do Izraela Agencji Żydowskiej Icchak Hercog.