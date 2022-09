Coraz cieplej na linii Jerozolima-Ankara. Przywódcy Turcji i Izraela spotkali się pierwszy raz od blisko 15 lat

czytaj dalej

Ałła Pugaczowa, 73-letnia gwiazda sowieckiej estrady, skrytykowała Kreml za prowadzoną przez Rosję wojnę w Ukrainie, pisząc o "iluzorycznych celach, które sprawiają, że nasz kraj staje się pariasem". W opinii przebywającego na emigracji rosyjskiego politologa Iwana Prieobrażeńskiego, jest to duży problem dla władz w Moskwie, ponieważ publiczność artystki to te same osoby, które głosują na partię Władimira Putina. - Może zmusić ludzi do myślenia o tym, o czym nie chcieli myśleć - komentował.