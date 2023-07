Izrael podzielony. Ogromne demonstracje w przeddzień głosowania w Knesecie

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 516 dni. Szkolenie ukraińskich pilotów, którzy będą pilotować amerykańskie myśliwce F-16, rozpocznie się w sierpniu i potrwa co najmniej pół roku. Ukraina rozważa udział ukraińskich sportowców we wszystkich zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Paryżu, jeśli Rosjanie i Białorusini startować tam będą pod neutralną flagą. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.