Był przetrzymywany z zakładnikami zabitymi przez izraelskich żołnierzy. Opisał 51 dni niewoli

Wichian Temthong, którego historię opisuje BBC, to jeden z 23 pochodzących z Tajlandii zakładników zwolnionych przez Hamas w trakcie tymczasowego zawieszenia broni. 37-latek przyjechał do Izraela we wrześniu. Kilka dni później zatrudnił się na farmie awokado położonej niedaleko granicy Strefy Gazy. To stamtąd 7 października uprowadzili go terroryści z Hamasu.