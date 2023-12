Szin Bet zapowiada zemstę i likwidację Hamasu w Libanie, Turcji i Katarze. "To jest nasze Monachium"

Agencja Reutera zaznacza, że nie wiadomo, kiedy Bar nagrał wypowiedź i do kogo ją skierował. - Rząd postawił nam za cel wyeliminowanie Hamasu. To jest nasze Monachium. Zrobimy to wszędzie: w Gazie, na Zachodnim Brzegu, w Libanie, Turcji i Katarze. Zajmie to lata, ale będziemy tam, aby to zrobić – stwierdził.