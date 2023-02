Szewach Weiss został pochowany na cmentarzu w Jerozolimie

- Kwatera ta jest przeciwległym biegunem do punktu wyjścia ojca - dołu, w którym mieszkał z rodziną, niedaleko jego miejsca urodzenia we wschodniej Galicji, obecnie na Ukrainie. (...) Mój ojciec był świadkiem rozprzestrzeniania się złych duchów w ostatnich latach. Urodził się w 1935 roku w kraju dyskryminującym swoje mniejszości, a przed okupacją nazistowską uratowały go sąsiadki - polska i ukraińska. W ostatnich miesiącach ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie stawił czoła temu, co się dzieje. Niechaj i tak będzie. Na początku był w dole, a na końcu to ludzie przyszli mu z pomocą. "Po złu przychodzi dobro" - powiedział w chwili otwartości. Niech i taka będzie jego wola - mówiła córka Weissa.