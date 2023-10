Szefowie izraelskich służb wywiadowczych przyznają się do porażki. Nie przewidzieli ataku Hamasu

Szef izraelskiego wywiadu wojskowego Aman rozesłał list do swoich podwładnych, w którym przyznał, że jego służby nie przewidziały ataku Hamasu ze Strefy Gazy - podała agencja Reutera. Wcześniej we wtorek również szef izraelskiej agencji wywiadowczej Szin Bet wziął na siebie odpowiedzialność za niezapobieżenie atakowi Hamasu na izraelskie miasta.

Agencja Reutera podała, że list szefa Amanu, generała Aharona Halivy, został opublikowany przez izraelskie media. Doniesienia o tym wydarzeniu potwierdził w rozmowie z Reuterem rzecznik wojskowego. Reuters poinformował także, że Aharon Haliva wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to, że jego służby nie przewidziały ataku Hamasu ze Strefy Gazy.

Ponad tysiąc ofiar

Wcześniej we wtorek także szef izraelskiej agencji wywiadowczej Szin Bet Ronen Bar wziął na siebie odpowiedzialność za niezapobieżenie atakowi palestyńskich terrorystów na izraelskie miasta. "Pomimo szeregu działań, które przeprowadziliśmy, niestety w sobotę nie byliśmy w stanie wydać ostrzeżenia, które pozwoliłoby udaremnić atak" - napisał w oświadczeniu skierowanym do swoich podwładnych.

"Odpowiedzialność za to spoczywa na mnie, jako na osobie, która kieruje organizacją. Będzie czas na dochodzenie. Teraz walczymy" - dodał Ronen Bar. "Nasi ludzie wykazali się męstwem, odwagą i duchem walki. Siły rozmieszczone na południu przechodziły od bitwy do bitwy, stawiając czoła dziesiątkom terrorystów. Każdy, kto nosił broń, ruszył do walki" – podkreślił.