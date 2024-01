Izraelska armia: wiemy, jak będziemy walczyć w Libanie, jeśli zajdzie taka potrzeba

- Widzę tutaj możliwości, widzę bardzo dobrze, że wiecie, jak sobie poradzić z każdym problemem w Strefie Gazy, nie ma tu ani kilometra kwadratowego, do którego nie wiedzielibyście, jak wjechać i go oczyścić - powiedział szef sztabu armii Izraela Herzi Halevi podczas spotkania z izraelskimi dowódcami w środkowej części Strefy Gazy.

- Po walkach w Strefie Gazy będziemy wiedzieć, jak to zrobić w Libanie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po tym, co uczyniliście, nie ma w Libanie wioski, do której nie moglibyście wejść i której nie moglibyście zniszczyć. Umieścimy was w odpowiednich miejscach, zrobicie, co konieczne i co przyniesie dobre rezultaty w tej długiej wojnie - dodał.