Szef sił zbrojnych Izraela o "moralnym obowiązku" kraju wobec irańskiego programu nuklearnego

Izrael ma "moralny obowiązek", by przygotować odpowiedź na irański program nuklearny - powiedział szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF) Aviv Kohavi, cytowany przez portal "The Times of Israel". Oświadczenie to nastąpiło kilka godzin po tym, jak doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajotollaha Alego Chameneiego, Kamal Charrazi powiedział, że Iran ma techniczne zdolności do wyprodukowania broni nuklearnej.

W przemówieniu na uroczystości wojskowej Aviv Kohavi powiedział, że "przygotowanie frontu domowego do wojny jest zadaniem, które musi zostać przyspieszone w nadchodzących latach, zwłaszcza w świetle możliwości, że będziemy musieli działać przeciwko zagrożeniu nuklearnemu". - IDF nadal energicznie przygotowuje się do ataku na Iran i musi przygotować się na każdy rozwój i każdy scenariusz - dodał.

"The Times of Israel" przypomina, że w obliczu rosnącej niepewności co do powrotu Iranu do porozumienia nuklearnego z 2015 roku, spowodowanej długo wstrzymywanymi negocjacjami ze światowymi mocarstwami, Siły Obronne Izraela zintensyfikowały w ciągu ostatniego roku wysiłki mające na celu przygotowanie wiarygodnej odpowiedzi militarnej wobec obiektów nuklearnych Teheranu.

Izraelski myśliwiec F-15 ATEF SAFADI/PAP/EPA

Kohavi oświadczył, że "przygotowanie opcji wojskowej przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu jest moralnym obowiązkiem i nakazem bezpieczeństwa narodowego," dodając, że takie przygotowanie jest "centralną częścią" działań IDF i obejmuje "różnorodne plany operacyjne, alokację wielu zasobów, nabycie odpowiedniej broni, wywiadu i szkolenia."

- Blokowanie Iranu przed uzyskaniem broni jądrowej za pomocą dyplomacji jest zalecane, ale historia wielokrotnie udowodniła, że dyplomacja może zawieść lub odnieść sukces tylko przez krótki okres, po czym następuje łamanie postanowień lub zdrada - powiedział Kohavi.

USA chcą zapobiec uzyskaniu przez Iran broni jądrowej

Iran jest w trakcie negocjacji mających na celu przywrócenia do życia porozumienia z 2015 roku, które podpisał ze światowymi potęgami, a które miało uniemożliwić mu wyprodukowanie broni jądrowej. Porozumienie nuklearne z Iranem oferowało władzy w Teheranie złagodzenie sankcji w zamian za ograniczenie programu nuklearnego. W 2018 roku administracja prezydenta Trumpa wycofała się jednak z porozumienia, twierdząc, że nie idzie ono wystarczająco daleko, by uniemożliwić Iranowi produkcję broni jądrowej, a także z powodu obaw dotyczących irańskiego programu rakietowego. Wspierane przez Unię Europejską rozmowy mające na celu sprowadzenie do stołu negocjacyjnego USA utknęły od miesięcy w martwym punkcie, a inna niedawna runda negocjacji między Iranem a USA w Katarze również nie przyniosła postępów.

Kohavi podkreślił, że izraelska armia przygotowuje się do uderzenia na irański program nuklearny z dwóch powodów. - Po pierwsze, jeśli nie ma porozumienia i irański program nuklearny nadal się rozwija, a po drugie, w przypadku, gdy istnieje porozumienie identyczne lub podobne do poprzedniego porozumienia, co oznacza złe porozumienie, dające Iranowi warunki do stania się państwem nuklearnym wkrótce po jego wygaśnięciu - wyjaśnił.

W czwartek podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Izraelu premier Yair Lapid i amerykański przywódca podpisali wspólną deklarację strategiczną, w której USA zobowiązały się do użycia "wszystkich elementów swojej narodowej siły", aby zapobiec uzyskaniu przez Iran broni jądrowej.

W wywiadzie dla izraelskiej telewizji Channel 12 News, który został wyemitowany podczas wizyty, Biden powiedział, że USA użyją "w ostateczności" siły przeciwko Iranowi, aby uniemożliwić mu zdobycie broni jądrowej. Izrael, który sprzeciwia się powrotowi USA do porozumienia z 2015 roku, zagroził, że będzie działał samodzielnie, atakując w irańskie obiekty, jeśli uzna, że istnieje egzystencjalne zagrożenie dla państwa żydowskiego ze strony Iranu wyposażonego w broń jądrową.

Jak żółte ciasto zamienić w morze ognia Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

- W kilka dni byliśmy w stanie wzbogacać uran do 60 procent i możemy z łatwością produkować uran wzbogacony do 90 procent. Iran ma techniczne zdolności do produkcji bomby atomowej, ale nie podjął decyzji, by taką zbudować - powiedział w niedzielę doradca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajotollaha Alego Chameneiego, Kamal Charrazi. Do tej pory Iran konsekwentnie zaprzecza, by jego celem było zbudowanie broni atompwej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft\mtom

Źródło: PAP