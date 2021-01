Światowy lider szczepień dopuszcza kolejny preparat przeciwko COVID-19

Izrael liderem szczepień na świecie

Preparat Moderny to druga po produkcie Pfizer/BioNTech szczepionka dopuszczona do użytku w Izraelu, który jak dotąd zdołał zaszczepić ponad 1,2 miliona obywateli, czyli około 14 procent społeczeństwa, co jest najwyższym współczynnikiem na świecie.

Jeśli chodzi o liczby bezwzględne, to według najnowszych danych zebranych przez Our World in Data Uniwersytetu Oksfordzkiego najwięcej dawek szczepionki podano w USA - 4,56 miliona, w Chinach - 4,5 miliona oraz w Wielkiej Brytanii i Izraelu - po około milion. W Europie na końcu pod tym względem plasuje się Francja, gdzie do 1 stycznia podano jedynie 516 szczepionek. Według BBC, to efekt między innymi dużego sceptycyzmu społeczeństwa francuskiego, strategii dającej priorytet mieszkańcom ośrodków opieki nad seniorami, a także długo trwających procedur formalnych.