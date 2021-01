Setki tysięcy zaszczepionych osób w dwa tygodnie. "Dość zdumiewająca historia"

W Izraelu trwają masowe szczepienia przeciw COVID-19. Do tej pory zaszczepiono już około 10 procent społeczeństwa, to 900 tysięcy osób. Jak zauważa w komentarzu "New York Times", pod względem odsetka społeczeństwa, któremu podano już pierwszą dawkę szczepionki, Izrael "znacznie przewyższył resztę świata".