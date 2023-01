Izrael przechwycił palestyńskie rakiety. Odpowiedział atakami w Strefie Gazy

Izraelskie wojsko poinformowało, że obie rakiety wystrzelone ze strefy Gazy zostały przechwycone przez system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. Był to pierwszy taki atak z terytorium rządzonego przez bojowników Hamasu, odkąd premier Benjamin Netanjahu powrócił do władzy na czele skrajnie prawicowego rządu, który zobowiązał się do twardego kursu wobec palestyńskich bojowników - podkreśla Reuters.