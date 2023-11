Pierwsza grupa wcześniaków ewakuowana z Gazy, dotarła do Egiptu

Trwa ewakuacja wcześniaków ze szpitala Al-Szifa w Strefie Gazy do Egiptu. Agencja Reutera podała, że pierwsza grupa noworodków przedostała się w poniedziałek do sąsiedniego kraju na leczenie. Telewizja Al Kahera pokazała, jak wygląda ewakuacja noworodków.

Na nagraniach opublikowanych w poniedziałek przez agencję Reutera widać kilka karetek zmierzających w kierunku przejścia granicznego Rafah z Egiptem . Agencja Reutera podała, że pierwsza grupa wcześniaków ze szpitala Al-Szifa w Strefie Gazy już przedostała się do Egiptu, gdzie będzie kontynuowała leczenie.

Na nagraniu egipskiej telewizji Al Kaherę widać, jak personel medyczny ostrożnie podnosi dzieci i przenosi z karetki do mobilnych inkubatorów.

Karetki przewożące wcześniaków ze Strefy Gazy do Egiptu Reuters

WHO włączyła się do akcji ewakuacji ze szpitala Al-Szifa

W sobotę zespół Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), który odwiedził największy szpital w Strefie Gazy, Al-Szifa, poinformował, że wśród pacjentów, którzy nie zostali ewakuowani, jest ponad 30 wcześniaków. W sumie w szpitalu po ewakuacji pozostało 291 pacjentów - były to m.in. dzieci w niezwykle krytycznym stanie, osoby po urazach z poważnie zakażonymi ranami oraz osoby z urazami kręgosłupa, które nie mogą się poruszać.

Agencja AP poinformowała, że w niedzielę WHO włączyła się do akcji ewakuacji ze szpitala. Na południe od Gazy widziany był konwój karetek pogotowia, eskortowanych przez pojazdy ONZ, zmierzający na północ w kierunku miasta. W sobotę rano ze szpitala ewakuowało się ok. 2500 wysiedleńców, pacjentów i osób z personelu medycznego.