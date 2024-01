W październiku stracił żonę, dwoje dzieci i wnuka. Teraz zginął jego najstarszy syn

W izraelskim nalocie w Strefie Gazy zginęło dwóch palestyńskich dziennikarzy: Hamza Al-Dahdouh i Mustafa Thuraja - poinformowali urzędnicy z Gazy oraz lokalni dziennikarze. Ten pierwszy był synem Waela Al-Dahdouha, szefa lokalnej redakcji Al-Dżaziry. W październiku, także po izraelskim ataku, stracił on czworo innych członków rodziny - żonę, drugiego syna, córkę i wnuka.

Według Hiszama Zaqouta, korespondenta Al-Dżaziry, dziennikarze byli w drodze do obszaru Moraj, na północny wschód od miasta Rafah, który został uznany przez izraelską armię za strefę humanitarną, chociaż według doniesień lokalnych mediów w ostatnim czasie doszło tam do bombardowania.

"Apeluję do całego świata, aby uważnie przyjrzał się temu, co dzieje się w Strefie Gazie" - mówił zrozpaczony Wael Al-Dahdouh na pogrzebie syna w Rafah, cytowany przez Reutersa.

BBC przypomina, że szef lokalnej redakcji Al-Dżaziry w grudniu sam został ranny w izraelskim ataku, a jego operator Samer Abu Daqqa zginął. Mimo to Al-Dahdouh, ojciec w sumie ośmiorga dzieci, w dalszym ciągu relacjonował to, co dzieje się w Strefie Gazy.