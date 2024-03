Przełomowe głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa. USA wstrzymały się od głosu

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, przełamując tym samym kilkumiesięczny impas. Od głosu wstrzymały się Stany Zjednoczone, które wcześniej kilkakrotnie wetowały podobne projekty. Dzięki temu rezolucja mogła zostać przyjęta.

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych domaga się w rezolucji zawieszenia broni w Strafie Gazy na miesiąc, w czasie ramadanu - najważniejszego miesiąca w muzułmańskim kalendarzu, upamiętniającego objawienie Koranu. Wzywa też do uwolnienia zakładników.

Dokument został przyjęty uzyskawszy 14 głosów "za". Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu, co pozwoliło na jego przyjęcie. Przerwało to trwający od pięciu miesięcy impas - Rada usiłowała przyjąć dokument wzywający do przerwania walk, ale USA kilkakrotnie wetowały podobne projekty. Po poniedziałkowym głosowaniu na sali rozległy się brawa.

Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ są prawnie wiążące i uważane za prawo międzynarodowe. Chociaż organ ten nie ma narzędzi do wyegzekwowania przestrzegania rezolucji, może nałożyć pewne środki karzące na Izrael.

Brawa po głosowaniu nad rezolucją wzywającą do zawieszenia broni w Strefie Gazy PAP/EPA/SARAH YENESEL

Negocjacje do ostatniej chwili

Przełomowa uchwała została zaproponowana przez 10 niestałych członków Rady i była przedmiotem intensywnych negocjacji do ostatniej chwili.

Stany Zjednoczone poprosiły o zmianę tekstu, która polegałaby na usunięciu sformułowania "trwałe zawieszenia broni" i zastąpieniu go podobnym. To zdaniem dyplomatów pozostawiłoby Izraelowi pole do obrony i wzywało obie strony konfliktu do stworzenia warunków, w których walki byłyby wstrzymane.

- Wreszcie Rada Bezpieczeństwa wzięła na swoje barki własną odpowiedzialność – powiedział ambasador Algierii przy ONZ Amar Bendjama, jedyny arabski członek Rady. - W końcu odpowiada na wezwania społeczności międzynarodowej - stwierdził.

Konflikt w Strefie Gazy

Konflikt rozpoczął się atakiem Hamasu na społeczności izraelskie w pobliżu granicy ze Strefą Gazy 7 października 2023 roku. Tego dnia co najmniej 1200 osób zginęło, a 240 zostało porwanych do Strefy Gazy.

Po miesiącach konfliktu w rękach Hamasu nadal znajduje się wielu więźniów. 25 proc. wszystkich uprowadzonych jest uznawanych za zmarłych. Do dziś natomiast trwają operacje odwetowe Izraela, w których śmierć poniosło ponad 30 tysięcy Palestyńczyków.

Od rozpoczęcia konfliktu w październiku narasta presja na Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby ta wezwała do zawieszenia broni. Jej członkowie, zwłaszcza Stany Zjednoczone, byli ostro krytykowani za to, że dążą do utrzymania pokoju i stabilności na świecie.

