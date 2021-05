Po ataku izraelskich rakiet w Strefie Gazy runął 12-piętrowy blok, który mieścił między innymi biura agencji Associated Press i telewizji Al-Dżazira. "Jesteśmy zszokowani i przerażeni. Od dawna znali lokalizację naszego biura i wiedzieli, że są tam dziennikarze" - napisał w oświadczeniu prezes i dyrektor generalny AP Gary Pruitt. Z kolei w Ramat Gan pod Tel Awiwem wystrzelona przez Hamas rakieta zabiła 50-letniego Izraelczyka. W europejskich miastach miały miejsce propalestyńskie protesty.

W Strefie Gazy w wyniku uderzenia izraelskich rakiet runął 12-piętrowy wieżowiec Al-Jalaa, w którym mieściły się między innymi biura agencji Associated Press i telewizji Al-Dżazira.

Agencja Associated Press podała, że do uderzenia doszło około godziny po tym, jak izraelskie wojsko rozkazało ewakuację budynku.

"Od dawna znali lokalizację naszego biura, wiedzieli, że są tam dziennikarze" - napisał w oświadczeniu Gary Pruitt, prezes i dyrektor generalny Associated Press. Napisał, że pracownicy w porę otrzymali ostrzeżenie i zdążyli się ewakuować. Dodał, że pracownicy są "zszokowani i przerażeni" izraelskim atakiem na budynek, w którym mieści się agencja.

"Świat będzie wiedział mniej o tym, co dzieje się w Gazie, z powodu tego, co się dzisiaj zdarzyło" - napisał prezes AP.

Oprócz redakcji mediów w budynku mieściły się również biura innych firm oraz mieszkania. Według relacji AFP w budynek trafiło kilka rakiet. "Biegliśmy schodami z 11. piętra, teraz patrzymy na budynek z daleka, modląc się, by izraelska armia ostatecznie zrezygnowała (z uderzenia )" - napisał na Twitterze tuż przed atakiem korespondent AP w Gazie Fares Akram. Podał, że do ataku doszło godzinę po ostrzeżeniu.

Wcześniej w sobotę w wyniku izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców zginęła 10-osobowa rodzina, co było najkrwawszym dotąd atakiem ze strony Izraela.

W Izraelu giną kolejni cywile

To 10. ofiara śmiertelna palestyńskich ataków rakietowych. Wcześniej izraelskie służby medyczne informowały o dziewięciu zmarłych, wśród których jest jedno dziecko i jeden żołnierz.

Demonstracje propalestyńskie w Europie

W stolicy Wielkiej Brytanii około południa pojawiły się tysiące osób pod ambasadą Izraela obok Hyde Parku. Tłum skandował hasła i niósł transparenty domagające się "wyzwolenia Palestyny" i zakończenia izraelskiej okupacji. Co najmniej jeden z uczestników spalił izraelską flagę. Demonstrację zorganizowały grupy muzułmańskie oraz lewicowe, między innymi organizacja Stop the War.

Podobne marsze zaplanowane są również w kilkunastu miastach we Francji, zaś największa szykowana jest w Paryżu, wbrew wydanemu przez władze zakazowi i obowiązującym restrykcjom epidemicznym. Zgodę na protesty wydały z kolei między innymi władze Lille i Marsylii.

W Hiszpanii około 2,5 tysiąca osób zjawiło się na marszu w centrum Madrytu. Tłum niósł transparenty z hasłami "Jerozolima - wieczna stolica Palestyny" czy "To nie wojna, to ludobójstwo", odnosząc się do izraelskich nalotów na Strefę Gazy.