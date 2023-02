Starcia na Zachodnim Brzegu, atak w Strefie Gazy. "Polska wyraża głębokie zaniepokojenie"

Izrael przeprowadził w czwartek rano atak w Strefie Gazy w odpowiedzi na ostrzał rakietowy z tego obszaru. Jednocześnie do 11 wzrosła liczba ofiar środowej akcji sił izraelskich w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu Jordanu. "Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu. (...) Ze zmartwieniem śledzimy informacje o operacji izraelskich sił bezpieczeństwa" - przekazało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie.

Jednocześnie doniosła, że do 11 wzrosła liczba ofiar środowej akcji sił izraelskich w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu Jordanu. W starciach rannych zostało ponad 100 osób. Wśród zabitych - jak poinformowano - byli przywódcy lokalnego oddziału palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i innych lokalnych grup terrorystycznych.

"Polska wyraża głębokie zaniepokojenie"

Do sprawy odniosło się polskie MSZ . "Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu, skutkującym bardzo wysoką liczbą ofiar na przestrzeni ostatniego roku i ostatnich miesięcy" - czytamy w oświadczeniu.

"W tym kontekście ze zmartwieniem śledzimy informacje o dzisiejszej operacji izraelskich sił bezpieczeństwa w Nablusie, w wyniku której zginęło co najmniej 10 osób, 97 zostało rannych, a ponad 200 ucierpiało w wyniku zastosowania gazu łzawiącego" - podkreślono w datowanym na środę oświadczeniu resortu dyplomacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, "zgodnie z duchem oświadczenia przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z 20 lutego 2023 roku", wezwało do "powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań utrudniających dialog oraz do natychmiastowej deeskalacji i do przywrócenia spokoju".