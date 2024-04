Izrael boi się odwetu, wzywa rezerwistów

Izraelskie siły powietrzne wzywają rezerwistów - poinformował w środę wieczorem portal "Times of Israel". Decyzja ta ma związek z obawami przed atakami odwetowymi po nalocie na konsulat Iranu w Syrii.

Izrael toczy walkę na dwóch frontach

Do ataku na budynek, który mieścił zarówno konsulat, jak i rezydencję ambasadora Iranu, doszło w poniedziałek.

Minister w gabinecie wojennym żąda wyborów we wrześniu

Wybory parlamentarne w Izraelu powinny odbyć się we wrześniu - oświadczył w środę, po raz pierwszy od październikowego ataku Hamasu na Izrael, Beni Ganc - były szef sztabu generalnego, polityk opozycji, a obecnie minister w gabinecie wojennym Izraela. Jego wypowiedź cytuje portal "Times of Israel".

Ganc oznajmił, że głosowanie musi się odbyć w tym terminie, aby "utrzymać jedność" narodową i "odnowić zaufanie" obywateli do rządu.

- Musimy uzgodnić, że wybory odbędą się we wrześniu, blisko rok od wybuchu wojny. Wyznaczenie takiej daty pozwoli nam na kontynuowanie operacji militarnej, a zarazem będzie sygnałem dla obywateli Izraela, że wkrótce odnowią zaufanie do nas - wyjaśnił w telewizyjnym wystąpieniu.

Dał też do zrozumienia, że wcześniejsze wybory pozwolą Izraelowi uzyskać szersze poparcie międzynarodowe. Jak komentuje "Times of Israel", Ganc liczy zapewne na to, że głosowanie pozwoliłoby odsunąć od władzy partie skrajnie prawicowe, które wraz z Likudem, ugrupowaniem premiera Benjamina Netanjahu, tworzą najbardziej prawicowo-religijny rząd w historii kraju.