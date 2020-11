"Nie skończyłem tego, dla czego się urodziłem". Śmierć palestyńskiego negocjatora dzieli izraelskich polityków

Poświęcił życie swojemu narodowi – wspominała Saiba Erekata, głównego negocjatora palestyńskiego i sekretarza generalnego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, izraelska polityk Cipi Liwni. Palestyńczyk zmarł we wtorek wskutek zakażenia koronawirusem. Jego śmierć podzieliła scenę polityczną w Izraelu, zarazem łącząc w żalu palestyńskie ugrupowania, Hamas i Fatah.

"Saib poświęcił życie swojemu narodowi"

Część polityków izraelskich opłakiwała Erekata jako człowieka o umiarkowanych poglądach, jednak krytycy potępiali go jako wroga demonizującego Izrael.

- Zasmuciła mnie śmierć Saiba Erekata. Saib poświęcił życie swojemu narodowi. Osiągnięcie pokoju to moje przeznaczenie, mawiał - podkreśliła była minister spraw zagranicznych z obozu centrowego, Cipi Liwni. - Kiedy zachorował, napisał do mnie SMS: "Nie skończyłem tego, dla czego się urodziłem". Moje najgłębsze kondolencje dla Palestyńczyków i jego rodziny. Będzie nam go brakowało - dodała Liwni.