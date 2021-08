Izrael wprowadza "zieloną przepustkę". Rząd zatwierdził nowe obostrzenia

Izrael wydawał się pokonać pandemię COVID-19 po udanej kampanii szczepień, kiedy liczba nowych zakażeń spadła do kilkunastu w czerwcu. Jednak z powodu szalejącego w kraju bardziej zakaźnej mutacji Delta rząd zdecydował się ponownie wprowadzić obostrzenia, by powstrzymać wzrost infekcji.

System zielonej przepustki, który ogranicza wstęp do obiektów do osób zaszczepionych przeciw COVID-19, ozdrowieńców lub posiadaczy ważnych negatywnych testów na obecność SARS-CoV-2, zostanie wprowadzony 18 sierpnia przy wejściu do restauracji, hoteli, muzeów, bibliotek, na baseny, siłownie, uczelnie wyższe, imprezy sportowe i kulturalne, konferencje i wystawy.