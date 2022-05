Izrael. Rząd Naftalego Bennetta stał się gabinetem mniejszościowym

Izraelscy policjanci otoczyli Palestyńczyków niosących trumnę Abu Akleh i uderzali ich pałkami, niemal przewracając trumnę, co odbiło się szerokim echem zwłaszcza w krajach arabskich. "Nie mogę dalej wspierać istnienia koalicji, haniebnie nękającej społeczność, z której się wywodzę" - napisała Zoabi.

Trudna sytuacja "egzotycznej" koalicji

Do opisywanej często jako "egzotyczna" koalicji weszło osiem partii - prawicowych, centrowych i lewicowych, w tym po raz pierwszy w historii Izraela ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską. Większość z nich nie jest ze sobą związana ideologicznie, a wszystkie łączy to, że odmówiły przyłączenia się do gabinetu kierowanego przez Netanjahu, najdłużej urzędującego premiera kraju.