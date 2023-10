Rząd jedności narodowej na czas wojny. W Izraelu ruszyły rozmowy

Benjamin Netanjahu rozpoczął rozmowy z liderami opozycji - Jairem Lapidem i Bennym Gancem - o możliwości stworzenia rządu jedności narodowej. Obydwaj liderzy wyrazili wstępne zainteresowanie wejściem w skład takiego rządu na czas trwającej wojny. Do rozmów doszło w reakcji na sobotni atak bojowników Hamasu, w którym zginęło w Izraelu kilkaset osób.

Do rozmów premiera Izraela z przywódcami opozycji - liderem partii Jesz Atid Telem Jairem Lapidem oraz liderem koalicji Niebiesko-Biali Benim Gancem - doszło w sobotę po zaskakującym ataku Hamasu, w którym zginęło kilkaset osób . W wydanym wieczorem oświadczeniu Likudu - partii Benjamina Netanjahu - przekazano, że premier zaprosił ich do stworzenia rządu jedności narodowej.

Rząd jedności narodowej w Izraelu

Ugrupowanie Beniego Ganca wydało oświadczenie, w którym potwierdziło, że jego lider rozważa dołączenie do takiego rządu na czas trwania wojny z Hamasem. Podkreślono jednak, że taki rząd "zajmowałby się wyłącznie kwestiami bezpieczeństwa" i to w sposób, który pozwalałbym na "znaczące partnerstwo i wpływ na proces podejmowania decyzji".

Z kolei Jair Lapid przekazał po spotkaniu, że byłby zainteresowany dołączeniem do "ograniczonego, profesjonalnego, nadzwyczajnego rządu". Zaznaczył jednak, że byłoby niemożliwe radzenie sobie z trwającą wojną z "ekstremalnym i dysfunkcjonalnym składem obecnego rządu", właściwie wzywając w ten sposób premiera do usunięcia ze swojego gabinetu skrajnie prawicowych ugrupowań, ocenił "Times of Israel".