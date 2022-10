Izrael rozważa dostarczenie Ukrainie systemów wczesnego ostrzegania przed dronami i rakietami

Izrael rozważa pomoc Ukrainie w stworzeniu systemów wczesnego ostrzegania przed dronami i pociskami rakietowymi - poinformował izraelski minister obrony Beni Ganc, cytowany przez portal "Times of Israel". Ganc dodał jednak, że Izrael nie będzie sprzedawał Ukrainie żadnego uzbrojenia i ograniczy się do pomocy medycznej i humanitarnej.

Podczas spotkania z grupą ambasadorów z państw Unii Europejskiej Beni Ganc przekazał, że Izrael wysłał do Kijowa zapytanie w sprawie potrzeb ukraińskich sił dotyczących systemów wczesnego ostrzegania. - Gdy otrzymamy te informacje, będziemy mogli pomóc w stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania ratującego życie ludności cywilnej - dodał minister.

Izrael od lat wykorzystuje takie rozwiązania, które uratowały tysiące osób podczas ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy i Libanu - wyjaśnia "Times of Israel".

System wczesnego ostrzegania łączy radary z urządzeniami optycznymi, które pozwalają wykrywać rakiety, pociski i drony, określać ich rozmiary oraz skalę zagrożenia, jakie stanowią i wskazywać na mapie miejsca będące celem ataku - podaje portal. Ganc dodał jednak, że musi podkreślić, iż Izrael nie będzie sprzedawał Ukrainie żadnego uzbrojenia i ograniczy się do pomocy medycznej i humanitarnej.

Ukraiński MSZ chce zerwania stosunków dyplomatycznych z Iranem

Jak oznajmił we wtorek ukraiński minister spraw zagranicznych Kułeba, resort dyplomacji w Kijowie zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z wnioskiem o zerwanie stosunków dyplomatycznych z Iranem, a także wystosował do Izraela notę dyplomatyczną z prośbą, o jak najszybsze dostarczenie Ukrainie systemów obrony powietrznej.