Hamas wypuścił z niewoli 4-letnią Abigail. Widziała, jak terroryści zabili jej rodziców

Gdy przed kilkoma dniami informowaliśmy o planie uwolnienia Abigail, miała jeszcze trzy lata. W piątek obchodziła swoje czwarte urodziny. Z niewoli Hamasu wyszła dwa dni później, w trzeciej turze wymiany zakładników na palestyńskich skazańców . Jak podaje Reuters, Abigail była w grupie 17 zakładników, którzy w niedzielę zostali przekazani przez Hamas stronie izraelskiej. Nie wiadomo, w jakim stanie jest dziewczynka. Nie ma żadnych informacji o tym, by doznała jakichś obrażeń. Izraelski Channel 13 informował w niedzielę, że 4-latka została przewieziona do szpitala na badania.

Izrael. Biden komentuje sprawę Abigail

O uwolnieniu obywatelki Stanów Zjednoczonych w niedzielę mówił prezydent Joe Biden. - Dwa dni temu, jedna z naszych rodaczek, mała dziewczynka o imieniu Abigail skończyła cztery lata. Spędziła dzień swoich urodzin i co najmniej 50 poprzedzających je dni przetrzymywana jako zakładniczka Hamasu - przekazał cytowany przez CNN Biden. Prezydent zaznaczył, że celem jego rządu jest doprowadzenie do przedłużenia przerwy w walkach między Izraelem i Hamasem, co pozwoli na bezpieczne uwolnienie kolejnych zakładników oraz dostarczenie pomocy humanitarnej do potrzebujących jej cywilów w Strefie Gazy.