Rodzice zostawili dziecko bez biletu na lotnisku. Zamierzali lecieć bez niego

Do incydentu doszło na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie, największym izraelskim porcie lotniczym, we wtorek 31 stycznia. Jak przekazał portal Israel National News, para z belgijskimi paszportami planowała lecieć ze swoim małym synkiem do Brukseli, ale nie kupili dla niego biletu. Mężczyzna i kobieta zostali poproszeni o zapłacanie za bilet dla dziecka, co miało doprowadzić do kłótni. Następnie para zostawiła chłopca w wózku i udała się do kontroli paszportowej. Personel lotniska zauważył porzucone dziecko i szybko wezwał policję.