Są obawy, ale "nie będzie wstrzymania pomocy wojskowej". Waszyngton reaguje na sytuację w Izraelu

Nie będzie żadnych cięć ani wstrzymania pomocy wojskowej dla Izraela po przyjęciu przez Kneset jednego z głównych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa - oznajmił we wtorek Departament Stanu USA, najbliższego sojusznika Izraela. Zdaniem krytyków zmiany wprowadzane przez rząd Benjamina Netanjahu zagrażają niezależności sądów.

"Nie będzie żadnych cięć ani wstrzymania pomocy wojskowej, a to dlatego, że nasze zaangażowanie na rzecz Izraela i nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela pozostają niewzruszone" - powiedział dziennikarzom zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel.

Kontrowersyjna reforma sądownictwa

Izraelski parlament, Kneset, przyjął w poniedziałek jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Sędziowie mogli do tej pory uchylać decyzje rządu, jeśli uznali je za "nieracjonalne", tj. nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego.

Rośnie liczba rezerwistów odmawiających służby

Rzecznik sił obronnych Izraela generał Daniel Hagari przyznał we wtorek, że rośnie liczba rezerwistów odmawiających służby ze względu na przyjęcie w poniedziałek przez Kneset elementu kontrowersyjnej reformy sądownictwa. - Jeżeli rezerwiści nie będą się stawiali na służbę przez dłuższy czas, to zaszkodzi to gotowości bojowej naszych sił - ostrzegł Hagari. Odmówił jednak podania informacji na temat tego, jak wielu rezerwistów odmówiło pełnienia służby.