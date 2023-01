Demonstracje przed izraelskimi sądami przeciwko planowanej reformie sądownictwa

Zaproponowaną reformę skrytykowała też prezes Sądu Najwyższego Izraela Ester Hajut, w której ocenie jest ona atakiem na sądownictwo. - To nie jest plan naprawy sytemu sądowniczego, lecz plan jego zburzenia - oświadczyła, cytowana przez agencję Reutera.

Hajut oceniła, że będzie to "zadanie śmiertelnego ciosu" niezależności sędziów i ich zdolności do służenia społeczeństwu. - Sensem tego planu jest zatem zmiana demokratycznej tożsamości kraju nie do poznania - dodała.