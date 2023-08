Izraelczycy ostrzegają: Iran chce przejąć kontrolę nad syryjskim przemysłem obronnym, w tym bronią chemiczną

Według najnowszego raportu izraelskiego Centrum Badań i Edukacji Alma Iran dąży do przejęcia kluczowych części syryjskiego przemysłu obronnego, w tym produkcji broni chemicznej. Szef badań, major Tal Beeri, powiedział, że przejęcie syryjskiego przemysłu obronnego przez Iran manifestuje się w przejęciu Centrum Studiów i Badań Naukowych.

W raporcie ostrzeżono przed możliwością przejęcia przez wspierany przez Iran libański Hezbollah substancji chemicznych, które są przechowywane przez reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada, i wykorzystania ich do produkcji broni chemicznej. Broń ta mogłaby zostać użyta przeciw Izraelowi .

Instytucja zatrudnia około 20 tysięcy osób. Większość personelu centrum to syryjscy naukowcy, inżynierowie i oficerowie wojskowi różnych specjalności. Obiekty należące do centrum są rozmieszczone w całej Syrii; są to różne instytuty, fabryki, zakłady przemysłowe i magazyny.