Rakieta uderzyła w boisko, wiele osób nie żyje. "Szykujemy odpowiedź"

Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w ataku rakietowym na boisko na Wzgórzach Golan. Służby medyczne przekazały, że wśród ofiar śmiertelnych są dzieci. Izraelska armia wydała także oświadczenie, w którym poinformowała, że to Hezbollah wystrzelił w sobotę w kierunku Izraela co najmniej 30 rakiet, a jedna z nich trafiła w w boisko piłkarskie, co miały potwierdzić ustalenia wywiadu, jak i samej armii.