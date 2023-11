Przywódca Hezbollahu o ataku Hamasu na Izrael: ta bitwa ma charakter wyłącznie palestyński

Nasrallah: jesteśmy gotowi na każdy rozwój sytuacji

Rzecznik armii izraelskiej Richard Hecht zapewnił w piątek, że oddziały na granicy z Libanem są "w gotowości", zaznaczając, że chodzi o gotowość do obrony. - Apelujemy do narodu libańskiego - nie poświęcajcie swej przyszłości dla Hamasu - dodał rzecznik.

W połowie października Stany Zjednoczone skierowały grupę uderzeniową do wschodniego rejonu Morza Śródziemnego, co ma zniechęcać Hezbollah i popierający go Iran do pełnego zaangażowania się w konflikt.