Izrael przeprowadził udany test morskiej wersji Żelaznej Kopuły

Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym odniósł się do ustawy "lex Tusk". "Podzielamy obawy wyrażone przez wielu obserwatorów, że ustawa o utworzeniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów może zostać wykorzystana do zablokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu" - napisano.