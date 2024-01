Izrael przechwytuje rakiety wystrzelone ze Strefy Gazy

Wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem trwa od 88 dni. W jednym z izraelskich nalotów zginął jeden z dowódców Hamasu Adila Mismah. Izrael przechwycił co najmniej 12 rakiet wystrzelonych przez Hamas zaledwie kilka minut po północy - podała amerykańska telewizja CNN.

Łącznie wycofanych zostało pięć brygad. Część żołnierzy ma zostać skierowana na ćwiczenia, inni będą mogli wrócić do domów i do pracy - przekazał kontradmirał Daniel Hagari. Cele wojny, jakie postawił sobie Izrael, "będą wymagały długotrwałych walk, do których stosownie się przygotowujemy" - dodał.