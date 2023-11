Izraelska "strzała" przechwyciła rakiety jemeńskich rebeliantów. Obawy przed eskalacją konfliktu w regionie

Izraelskie wojsko oświadczyło we wtorek, że udaremniło atak rakietowy wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów. W regionie narastają obawy o eskalację wojny między Izraelem a Hamasem - donosi CNN.

Generał Yahya Saree, rzecznik sił Hutich, powiedział należącej do rebeliantów telewizji Al-Masirah, że rakiety balistyczne i drony zostały wystrzelone przeciwko celom w Izraelu w ramach - jak stwierdził - trzeciej operacji wsparcia narodu palestyńskiego. Dodał, że w planach są dalsze uderzenia na Izrael do czasu zatrzymania "izraelskiej agresji".

Huti to szyicka organizacja polityczna i wojskowa w Jemenie , która toczy w tym kraju wojnę domową przeciwko koalicji wspieranej przez Arabię Saudyjską. Od początku konfliktu w Izraelu jemeńscy rebelianci wyrażali poparcie dla Palestyńczyków i organizowali protesty w Jemenie przeciwko izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy - przypomina CNN.

Izraelska "strzała" przechwyciła rakiety

Wcześniej we wtorek Siły Obronne Izraela (IDF) podały w oświadczeniu, że po raz pierwszy użyły systemu obrony powietrznej Arrow do skutecznego przechwycenia rakiety ziemia-ziemia wystrzelonej z obszaru Morza Czerwonego.

IDF poinformowało, że izraelskie odrzutowce powstrzymały także "zagrożenie z powietrza", co - jak dodano - miało miejsce poza terytorium Izraela.

Obawy przed eskalacją konfliktu

Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir-Abdollahian ostrzegł we wtorek, że ma miejsce "eskalacja konfliktów w regionie" i że członkowie grup oporu "nie będą milczeć w obliczu pełnego wsparcia Ameryki" dla Izraela i "nie będą czekać na niczyją radę".

Do wtorkowego ataku Hutich na Izrael doszło dwa tygodnie po tym, jak amerykański okręt wojenny zestrzeli w pobliżu wybrzeża Jemenu cztery rakiety manewrujące i 15 dronów, lecących na północ wzdłuż Morza Czerwonego - pisze stacja CNN, powołując się na amerykańskiego urzędnika zaznajomionego z sytuacją. Według niego trajektoria lotu pocisków nie pozostawiała wątpliwości, że zmierzały w stronę Izraela.

Irańskie wsparcie dla bojowników

- Nawet teraz Iran kontynuuje wspieranie Hamasu, przekazując mu dane wywiadowcze. Trwa również irańska kampania oczerniania Izraela w internecie - dodał Hagari, cytowany przez portal Times of Israel.

7 października w godzinach porannych Izrael został niespodziewanie zaatakowany ze Strefy Gazy przez Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od ponad 20 dni konfliktu zginęło już ponad 1,4 tys. Izraelczyków, a ponad 5,4 tys. zostało rannych. Ponadto terroryści uprowadzili co najmniej 240 osób do Strefy Gazy. Według resortu zdrowia terytorium kontrolowanego przez Hamas, od początku wojny z Izraelem zginęło już co najmniej 8,5 tysiąca Palestyńczyków ze Strefy Gazy, w tym ponad 3,5 tysiąca dzieci.