Antyrządowe masowe protesty w Izraelu. Netanjahu: nie zrezygnujemy ze zmian

We Francji doszło w czwartek do kolejnych masowych protestów przeciwko rządowej reformie emerytalnej. Do starć z policją doszło w wielu miastach, między innymi w Paryżu, Rennes i Nantes. Centrala związkowa CGT poinformowała, że w stolicy w czwartek demonstrowało 800 tysięcy osób, co oznacza największą mobilizację społeczną od początku protestów.