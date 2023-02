Protesty w Izraelu. Dziesiątki tysięcy demonstrantów na ulicach największych miast w kraju

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Le Figaro" stwierdził, że Polska rozszerza swoje zdolności defensywne i zapowiedział, że w 2023 roku przeznaczy na obronność ponad cztery procent PKB. To dwukrotnie więcej niż poziom oczekiwany od sojuszników w NATO. W rozmowie z BBC odniósł się do kwestii przekazania Ukrainie samolotów F-16. Przyznał, że byłaby to "bardzo poważna decyzja", która musiałaby zostać podjęta wspólnie przez sojuszników.