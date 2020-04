W maseczkach, z zachowaniem dystansu. Protesty Izraelczyków przeciwko Netanjahu

Wśród demonstrantów, spośród których niektórzy machali czarnymi flagami, pojawiały się opinię, że Benjamin Netanjahu chce wykorzystać epidemię COVID-19 do tego, żeby stworzyć "kryzysowy" rząd i uniknąć odpowiedzialności w sprawach, w których jest oskarżony o korupcję. Protestujący apelowali też do lidera Niebiesko-Białych Beniego Ganca o to, żeby jego partia nie przyłączała się do koalicji pod przewodnictwem Netanjahu.