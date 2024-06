W Tel Awiwie odbyła się w sobotę demonstracja, w której udział wzięło - jak twierdzą organizatorzy - ponad 100 tysięcy ludzi. Protestujący domagali się, by rząd Benjamina Netanjahu doprowadził do uwolnienia zakładników porwanych przez terrorystów do Strefy Gazy - podał portal Times of Israel.